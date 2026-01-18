18 января 2026, 23:39

RTVE: Два человека погибли при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании

Фото: iStock/designbydx

В испанской провинции Кордова произошло серьёзное крушение. В результате схода с рельсов двух скоростных поездов погибли по меньшей мере два человека, сообщила в воскресенье телерадиокомпания RTVE со ссылкой на свои источники.