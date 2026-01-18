Два человека погибли при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании
В испанской провинции Кордова произошло серьёзное крушение. В результате схода с рельсов двух скоростных поездов погибли по меньшей мере два человека, сообщила в воскресенье телерадиокомпания RTVE со ссылкой на свои источники.
Инцидент случился в населённом пункте Адамус. По сведениям оператора железнодорожной инфраструктуры Adif, один поезд по маршруту Малага — Мадрид сошёл с рельсов и выехал на соседний путь, что и привело к аварии.
На месте происшествия до сих пор находятся заблокированные пассажиры, к которым на помощь выехали экстренные службы. Из-за крушения движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью приостановили.
