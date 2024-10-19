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В Тамбовской области число погибших при взрыве газа увеличилось до трех

19 октября 2024, 10:44

Видео: МЧС России

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. Согласно информации ведомства, в процессе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.

Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.



Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Fox Weather: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен» в США
19 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/SingerGM

При урагане «Хелен» в США погибла семья, которая сбежала с Украины в 2022 году. Как передает Fox Weather, выжил один человек, его зовут Рик Вибе.
По данным журналистов, невестка брата Вибе, ее муж, сын-подросток и мама жили под Херсоном до апреля 2022 года, потом перебрались в Латвию, потом в Литву, оттуда в Польшу, а затем в США, где поселились в Бернсвилле Северной Каролины.

Как уточнили авторы материала, трагедия произошла, когда река Саут-То вышла из берегов, уничтожив жилье Вибе. Тела двух человек обнаружили больше чем в 14 километрах от места происшествия, еще четыре человека числятся пропавшими. По предварительным данным, они тоже погибли.

«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — прокомментировал Вибе.
«Хелен» настиг Флориду 26 сентября и пошел на север, где вызвал наводнения в нескольких штатах, включая Северную Каролину. Власти сообщили, что погибло больше 230 человек.

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#новости
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В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре, эвакуированы 77 человек
19 октября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/SingerGM

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что двухэтажное здание загорелось на Коммунистической улице. Специалисты МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что возгорание потушили на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ангар строящегося предприятия по производству картошки фри загорелся в Калининградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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К месту ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине вылетел вертолёт Ми-8
19 октября 2024, 08:17

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел в район Корсаковского порта на Сахалине, где перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
В настоящее время сотрудники экстренных служб осматривают береговую полосу около места ЧП. Также принимаются специальные меры для возвращения опрокинувшегося судна в устойчивое положение. Ожидается, что после этого специалисты начнут обследовать корабль.

Согласно информации МЧС России, всего в поисково-спасательной операции задействованы 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек
19 октября 2024, 07:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кирсанов Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Пять человек от госпитализации отказались, добавил Егоров.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#взрыв
#человек
#сотрудники
#дома
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Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян
Посольство на Кубе призвало россиян к сохранению спокойствия на фоне блэкаута
19 октября 2024, 06:06

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Посольство России на Кубе в своем Telegram-канале призвало российских граждан сохранять спокойствие в условиях нынешнего энергетического кризиса на Кубе.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», – говорится в публикации.

Дипломатическая миссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие во время блэкаута, следовать указаниям местных властей и, по возможности, заряжать мобильные телефоны и экономно расходовать аккумуляторы. Она также предупредила о перебоях в работе мобильной связи и Интернета.

Ранее на Кубе произошел непредвиденный сбой на теплоэлектростанции (ТЭС) в Матансасе, в результате чего было отключено электричество. По данным Reuters, без электричества остались 10 миллионов человек.

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#тэц
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#авария
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Над российским регионом сбили еще один БПЛА
МО РФ: над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
19 октября 2024, 01:05

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Отмечается, в 22:35 по московскому времени атака беспилотника на территорию России закончилась неудачей.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.

Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.

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#беспилотник
#губернатор
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Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге
18 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемая в смерти младенца няня отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в ГСУ СК по Северной столице.
«Сегодня по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
Таким образом фигурантка проведет в изоляторе до 16 декабря. Следователи считают, что девушка была неосторожной, когда купала малыша и уронила его. Ребенка госпитализировали после удара головой об ванну, однако спасти его не удалось. Младенец получил переломы костей черепа, а также тупую травму головы.

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Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
18 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции Антонио Гутьераса в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х. Отмечается, что профильные службы уже работают над восстановлением энергосистемы.
«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск — прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», — указано в заявлении.
На ситуацию также отреагировал президенты Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. На своей странице в соцсетях он написал, что руководство страны считает своей главной задачей решение энергетической проблемы.

Ранее сообщалось, что Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом заявляла член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.

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#отключение
#импорт
#куба
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В небе над Москвой заметили загадочный объект
Aviaincident: российские пилоты заметили похожий на НЛО объект в небе над Москвой
18 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Российские пилоты гражданского самолета заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект (НЛО), похожий на купол. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident, специализирующийся на новостях в сфере авиации. Отмечается, что объект находился ниже направления полета самолета и не помешал его движению.
По информации издания, все произошло 17 октября, когда Airbus A320 вылетел из московского Шереметьево в Минск. Набрав высоту около 8000 метров, пилоты обратили внимание на загадочный объект.
«На высоте 8000 футов доклад экипажа о наблюдении небольшого объекта ниже высоты полета ВС, похожего на купол или крыло с желто-красными полосами впереди», — говорится в сообщении.
Ранее в этом году украинские военные сообщали, что «зафиксировали НЛО», их слова передавало Daily Mail. Отмечалось, что объект засекли над зоной боевых действий.
«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.
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