В Тамбовской области число погибших при взрыве газа увеличилось до трех

Видео: МЧС России
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. Согласно информации ведомства, в процессе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.
Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.
Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.
Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова