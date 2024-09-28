Возросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы

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Тело еще одного погибшего было извлечено из-под завалов после взрыва на заправке в Дагестане. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, количество погибших увеличилось до 11 человек. Уточняется, что в результате произошедшего погибли в том числе двое детей.
В МЧС России добавили, что еще 11 человек пострадали. В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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В МЧС России добавили, что еще 11 человек пострадали. В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова