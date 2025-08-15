При взрыве на пороховом заводе в Рязанской области погибли минимум три человека
Из-за взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области погибли минимум три человека. К тому же известно о 20 пострадавших в результате происшествия.
По данным telegram-канала Mash, инцидент случился в поселке Лесной в Шиловском районе около 10 часов утра. Как оказалось, все здание цеха полностью разрушено. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Пожарные ликвидируют возгорание в одном из складов.
На данный момент причины взрыва остаются неизвестными. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Стоит отметить, что решение о прекращении деятельности предприятия арбитражный суд принял ещё в июле 2025 года, а конкурсное производство завершилось в июне 2024 года.
Читайте также: