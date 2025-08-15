В Вологодской области подростки купили «смертельную закладку» ради развлечений с девушками
В Вологодской области решение четверых подростков попробовать наркотики привело к трагедии. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».
По предоставленным данным, двое парней в возрасте 13 и 16 лет и две девушки, обе 15-летние, приобрели закладку с метадоном, ошибочно полагая, что это другое вещество. Однако после употребления белого порошка всем стало плохо.
Трое — оба парня и одна из девушек — скончались на месте. Вторая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где врачи борются за её жизнь. Сообщается, что погибшие подростки происходили из благополучных семей, хорошо учились и мечтали о карьере в IT-сфере. Теперь их жизни оборвались из-за роковой ошибки.
