Достижения.рф

Число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трёх человек

Фото: iStock/FotoDuets

Число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трех человек. Об этом сообщает Baza.



В результате урагана в регионе травмы получили девять человек. Кроме того, в Тольятти из-за порывистого ветра обрушился остановочный павильон на улице Юбилейная.

Под обломками оказалась 70-летняя женщина, которую впоследствии доставили в больницу. Глава Минздрава Самарской области Андрей Орлов сообщил, что состояние пациентки остается стабильным и приближается к удовлетворительному.

Ранее стало известно, что рухнувшее дерево убило 14-летнюю школьницу в Самаре. Её 13-летняя подруга получила травмы. На текущий момент она находится в больнице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0