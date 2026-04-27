Число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трёх человек
Число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трех человек. Об этом сообщает Baza.
В результате урагана в регионе травмы получили девять человек. Кроме того, в Тольятти из-за порывистого ветра обрушился остановочный павильон на улице Юбилейная.
Под обломками оказалась 70-летняя женщина, которую впоследствии доставили в больницу. Глава Минздрава Самарской области Андрей Орлов сообщил, что состояние пациентки остается стабильным и приближается к удовлетворительному.
Ранее стало известно, что рухнувшее дерево убило 14-летнюю школьницу в Самаре. Её 13-летняя подруга получила травмы. На текущий момент она находится в больнице.
