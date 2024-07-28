В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в трёх человек

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Инцидент произошёл перед Главным храмом Вооружённых Сил России, сообщили в телеграм-канале BRIEF.
Как сообщает «ОИНФО», молния поразила двух мужчин и девушку.
Мужчины по-прежнему не земле. Информация о состоянии всех пострадавших в настоящий момент уточняется.
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«Девушка смогла подняться, а мужчины остались лежать на земле», — говорится в публикации.
Мужчины по-прежнему не земле. Информация о состоянии всех пострадавших в настоящий момент уточняется.
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Мира Полтева