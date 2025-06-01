Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло в два раза
Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 69 человек, включая троих детей. Информацию предоставил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Среди пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, включая одного ребёнка. Госпитализированы 44 человека, ещё 22 получают амбулаторную медицинскую помощь.
Количество погибших остаётся неизменным — семеро.
Ситуация продолжает контролироваться экстренными службами.
Инцидент в Брянской области произошёл вечером 31 мая: мост рухнул на пассажирский поезд. По предварительным данным Московской железной дороги, причиной стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Также уточняется, что после обрушения моста в Брянской области российские железные дороги изменили маршруты ряда поездов.
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