Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло в два раза

01 июня 2025, 05:33

Богомаз: число пострадавших при ЧП в Брянской области увеличилось до 69 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 69 человек, включая троих детей. Информацию предоставил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.