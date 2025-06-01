ВСУ несут серьезные потери в Сумской области, украинцы массово сдаются в плен
РИА Новости: 103-я бригада теробороны ВСУ несет большие потери в Сумской области
103-я бригада теробороны ВСУ несёт значительные потери в Сумской области после освобождения российскими войсками суджанского приграничья. Об этом РИА Новости сообщили в российском силовом ведомстве.
«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — передает РИА Новости.Попытки командования ВСУ усилить оборону за счёт 31-го погранотряда, переброшенного из Черновицкой области, не принесли положительного результата. Военнослужащие отряда массово сдаются в плен. Это лишь усугубляет ситуацию для украинской стороны на данном направлении.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Раде высказались об ужасающем подрыве моста в Брянской области. Украинский депутат назвал трагедию «очередным шагом к миру по формуле Зеленского».
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился мост из-за подрыва опоры. ЧП произошло у села Выгоничи близ деревни Бурачовка. По последним данным число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд возросло до 35 человек, также известно о семи жертвах.