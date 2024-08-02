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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

02 августа 2024, 10:16
Фото: istockphoto/Srdjanns74

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Количество пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек. В их числе девять детей.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. В медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей. Пять человек от госпитализации отказались, всем им медицинская помощь оказана амбулаторно. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло накануне, 1 августа. В жилом доме на Сибирской улице произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились два подъезда здания. В Дзержинском районе города введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет по факту взрыва газа завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#режим
В Раменском поймали серийного похитителя велосипедов
02 августа 2024, 09:29

Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержали полицейские в городе Раменское, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, на преступления злоумышленник выходил днём: он крал велосипеды, оставленные без присмотра рядом с социальными объектами. Всего он совершил три таких кражи, общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого в совершении этих преступлений задержали по месту его проживания в Раменском. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Задержанный рассказал, что украденные велосипеды он сдавал в скупку, а деньги тратил на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#раменское
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#велосипеды
#полиция
#мвд московской области
#криминал
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Известный уфимский телеведущий и «учительница года» жестоко избили хозяина кафе
02 августа 2024, 09:28

Фото: istockphoto/nito100

Известный телеведущий из Уфы Александр Иликбаев, который выступает на корпоративах вместе со звёздами российского шоу-бизнеса, и педагог из Булгаково Анжелика Рамазанова, получившая в 2021 году звание «Учитель года», до телесных повреждений избили владельца кафе.
Телеведущий отмечал Новый год у себя на малой родине в Мишкино в одном из заведений, передаёт телеграм-канал Mash Batash. Рамазанова была в числе его гостей. По словам адвоката потерпевшего, подвыпившей парочке не понравилась музыка, которая играла в кафе, и они стали настаивать на смене репертуара. Получили отказ, так как большинству гостей музыкальный фон был вполне по душе.

Тогда Иликбаев и Рамазанова вывели владельца заведения на улицу и вдвоём избили его, сломав руку и отбив почки. Кроме того, у мужчины было зафиксировано сотрясение мозга. Инцидент произошёл ещё в 2022 году, но суд закончился только сейчас. Видимо, были учтены заслуги педагога и шоумена, так как они получили только по году условно.

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#мужчины
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Мужчина запустил в анус живого угря для получения удовольствия
Во Вьетнаме врачи обнаружили в теле мужчины живого угря и целый лимон
02 августа 2024, 09:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Во Вьетнаме врачи обнаружили в теле мужчины живого 66-сантиметрового угря и целый лимон. Об сообщает пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание.
Оказалось, что 31-летний индиец вынужден был обратиться к врачам из-за сильных болей в животе. Чтобы выяснить причину, мужчине сделали рентген и обнаружили на снимках живого угря. Хищная рыба пыталась выбраться из заточения и грызла толстую кишку мужчины, что вызывало у него сильную боль.

Тогда было принято решение извлечь угря через анус пациента, однако не смогли этого сделать ввиду того, что в заднем проходе мужчины находился лимон, который помешал проведению операции.

Тогда хирургам пришлось сделать полосную операцию, чтобы спасти мужчину. Им все же удалось достать рыбу, а потом и лимон. Теперь индийцу до конца жизни придется использовать калоприемник для стомы.

Замдиректора ханойской больницы, где и прошла, операция рассказал, что за свою практику врачи извлекли из анусов пациентов много разных вещей и подчеркнул, что угри очень опасны для того, чтобы вводить их в анус ради получения удовольствия.

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#рентген
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Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием
02 августа 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный за коррупцию, сразу стал сотрудничать со следствием после задержания и не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — говорится в сообщении.

При этом Булгаков не признает свою вину в коррупционных преступлениях.

Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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#картины
#вс рф
#минобороны
#шойгу
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В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
02 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/PavelRodimov

Фугасная часть ракеты ATACMS вошла в крышу девятиэтажного дома на улице Симомка в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Она застряла на техническом этаже. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», – отмечается в сообщении.

Ранее губернатор сообщил, что боеприпас от сбитой в субботу ракеты ATACMS упал на улице Острякова. Часть улицы была оцеплена. Глава города сообщил, что специалисты решат, можно ли будет извлечь часть ракеты и вывезти ее на склад для утилизации.

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#севастополь
#ракета
#утилизация
#губернатор
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ВСУ атаковали гражданских во время эвакуации из ДНР
ВСУ атаковали гражданских дронами-камикадзе во время эвакуации из ДНР
02 августа 2024, 06:03

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Украинские военные использовали беспилотники-камикадзе для атаки мирных жителей, эвакуировавшихся из Раздоловки в Донецкой народной республики (ДНР) на подконтрольные России территории, информирует РИА Новости.
По словам беженца, которому удалось спастись, при выходе из деревни жителям сказали следовать за беспилотником, который их выведет. На тот момент они не знали, что в деревню вошли российские войска. Когда они покинули населенный пункт, беспилотник начал преследовать жителей, а затем ударил рядом с ними.

«Они знали, по сути, что мы – гражданские. Мы не были в форме, ничего, просто гражданские вещи. Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону», – поделился размышлениями один из участников эвакуировавшейся группы.

Ранее российские следователи сообщили о начале расследования новых преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Следственный комитет России (СКР).

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#днр
#украина
#эвакуация
#россия
#дрон
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В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект
Развожаев: в Севастополе из-за частей сбитой ракеты ATACMS оцепили проспект
02 августа 2024, 04:51

Фото: iStock/e-crow

Суббоеприпасы ракеты ATACMS, сбитой в Севастополе,на проспекте Генерала Острякова, дорога частично оцеплена в районе дома 242, корпус 2, передает губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», – предупредил глава города.

Мэр сообщил, что специалисты определяют, можно ли будет снять часть ракет и вывезти их на полигон для утилизации. На месте работают сотрудники МЧС, пиротехники и оперативный штаб.

Ранее Развожаев сообщил, что российские войска отразили крупную атаку на Севастополь и поразили более четырех воздушных целей. В городе была объявлена баллистическая угроза.

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#севастополь
#ракета
#мчс
#тревога
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Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
МЧС: и-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело четвертого погибшего
02 августа 2024, 04:27

Фото: istockphoto / Motortion

Под завалами дома, разрушенного взрывом газа в Нижнем Тагиле, найдено тело четвертой жертвы, передает МЧС России.
«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», – уточнили в ведомстве.

Из-под завалов также был извлечен мужчина. Ранее власти спасли женщину, которой удалось выжить, несмотря на обрушение.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.

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#мчс
#поиски
#взрыв бытового газа
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Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле возросло
МЧС: число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле выросло до 3
02 августа 2024, 03:26

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Спасатели вызволили из-под завалов еще одного пострадавшего в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило МЧС России в официальном Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле возросло до трех человек.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», – подчеркивается в сообщении.

В министерстве признали, что три человека могли оказаться под завалами. Работы на месте обрушения будут продолжаться всю ночь. По данным источников, пострадали 13 человек, в том числе семеро детей.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.

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#газ
#взрыв бытового газа
#мчс
#подъезд
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