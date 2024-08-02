Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

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Количество пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек. В их числе девять детей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. В медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей. Пять человек от госпитализации отказались, всем им медицинская помощь оказана амбулаторно. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.
ЧП в Нижнем Тагиле произошло накануне, 1 августа. В жилом доме на Сибирской улице произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились два подъезда здания. В Дзержинском районе города введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет по факту взрыва газа завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Александр Бойцов