Число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до восьми — Минздрав ЛНР

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Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Николай Пащенко сообщил, что количество пострадавших при обстреле ЛНР в субботу, 3 февраля, выросло до восьми человек.
«В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске по состоянию на 19.00 пострадали 8 мирных жителей», — написала она в своём Телеграм-канале.
По словам министра, после оказания медицинской помощи трёх пострадавших отпустили домой, ещё пятеро в настоящее время находятся в медучреждениях.
«Один из них — в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики», — добавила Пащенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВС Украины 3 февраля обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. По данным военной комендатуры, под завалами могут находиться около 40 человек.
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