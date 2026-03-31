Число пострадавших при стрельбе в Дагестане увеличилось

В Дагестане число пострадавших при стрельбе в Буйнакском районе увеличилось до трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.



Согласно информации МВД Дагестана, 30 марта между группой лиц произошла потасовка в селе Нижний Дженгутай примерно в 20:30 по московскому времени.

Двое полицейских, которые проезжали мимо, заметили конфликт и попытались его остановить, однако получили огнестрельные ранения. Подозреваемого 31-летнего местного жителя задержали.

«Первоначально раненым оказали помощь в Буйнакской ЦГБ. Затем пациенты были переведены в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского», — говорится в материале.
По последним сведениям, сейчас угрозы для жизни пострадавших нет. Правоохранителей прооперировали, теперь им проводится интенсивная терапия. Также уточняется, что в ходе инцидента травмы получил еще один человек. Помощь ему оказали амбулаторно.
Мария Моисеева

