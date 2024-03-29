Раскрыто имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»

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Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в суде.
По делу о теракте арестованы 8 человек, 9 стал Назримад Лутфуллои.
Уточним, что четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места совершения теракта..
Следственный комитет России просит арестовать Назримада Лутфуллои.
Напомним, что вечером 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Мужчины с оружием забежали в помещение и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Они пытались скрыться с места преступления, их смогли задержать.
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Уточним, что четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места совершения теракта..
Напомним, что вечером 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Мужчины с оружием забежали в помещение и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Они пытались скрыться с места преступления, их смогли задержать.
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Дана Игумнова