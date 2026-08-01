Московский ресторан «Balzi Rossi», у которого прогремел взрыв, закрыл комментарии
Московский ресторан «Balzi Rossi», у которого ранее прогремел взрыв, отключил возможность комментировать свои посты в соцсетях после того, как под публикациями появились оскорбительные сообщения. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошёл сегодня. В заведении начался пожар после того, как у летнего кафе прогремел взрыв. Сейчас пламя уже ликвидировали. Согласно последним сведениям, три человека погибли, а число пострадавших достигло 17. Изначально предположили, что причиной случившегося могла стать утечка бытового газа. Однако по информации Национального антитеррористического комитета, у входа «Balzi Rossi» заметили женщину, которая пыталась пронести в заведение взрывное устройство.
Во время трагедии ресторан был закрыт для обычных посетителей — на сайте значилось, что «Balzi Rossi» работает под банкет. Внутри проходила свадьба, на которой находились более 50 гостей. Позже заведение выложило в Instagram* пост, где уточнялось, что с помещением всё в порядке. В комментариях к этой публикации стали появляться оскорбительные высказывания, после чего администрация страницы заблокировала возможность оставлять новые сообщения.
Ранее «Радио 1» передавало, по словам очевидцев, сразу после происшествия возле «Balzi Rossi» были обнаружены оторванные человеческие конечности. Подробности читайте здесь.