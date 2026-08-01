Московский ресторан «Balzi Rossi», у которого прогремел взрыв, закрыл комментарии

01 августа 2026, 23:06

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Московский ресторан «Balzi Rossi», у которого ранее прогремел взрыв, отключил возможность комментировать свои посты в соцсетях после того, как под публикациями появились оскорбительные сообщения. Об этом пишет РИА Новости.





Инцидент произошёл сегодня. В заведении начался пожар после того, как у летнего кафе прогремел взрыв. Сейчас пламя уже ликвидировали. Согласно последним сведениям, три человека погибли, а число пострадавших достигло 17. Изначально предположили, что причиной случившегося могла стать утечка бытового газа. Однако по информации Национального антитеррористического комитета, у входа «Balzi Rossi» заметили женщину, которая пыталась пронести в заведение взрывное устройство.



