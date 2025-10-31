Число жертв «ангарского маньяка» достигло 91
Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признан виновным в убийстве двух женщин. Об этом пишет ТАСС.
Преступление произошло в августе 2008 года. По версии следствия, Попков встретил обеих потерпевших на Московском тракте в Ангарске. Сначала он расправился с одной женщиной, затем — со второй. После совершения преступлений, тела были обнаружены спустя годы.
Обвинение уже передано в суд. Сам Попков полностью признал свою вину. В настоящий момент он отбывает два пожизненных заключения за предыдущие преступления. Новый эпизод увеличивает общее количество доказанных убийств до 91.
Подробнее, как живет один из самых страшных преступников современной России, читайте в материале «Радио 1».
