Число жертв оползня в китайском Чунцине возросло до 11 человек
Число погибших в результате обрушения горного склона на юго-западе Китая увеличилось до 11 человек, еще 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Трагедия произошла 17 июля в уезде Пэншуй в городе Чунцин. Еще тогда поступала информация о восьми погибших и 34 пропавших.
Поисково-спасательные работы на месте оползня продолжаются почти неделю. Их осложняют большой масштаб обрушения и крупные размеры валунов. Для обследования района и разбора завалов спасатели используют тяжелую технику, специализированное оборудование и беспилотники.
Ранее сообщалось, что в индийском регионе Джамму и Кашмир из-за ливневых паводков погибли 12 человек. Сильные и непрерывные дожди вызвали паводки в округах Раджаури и Пунч. Вода смывала автомобили, разрушала дома и дороги.
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