В Индии из-за ливневых паводков погибли 12 человек
В индийском регионе Джамму и Кашмир из-за ливневых паводков погибли 12 человек. Об этом пишет газета The New Indian Express.
По данным издания, сильные и непрерывные дожди вызвали паводки в округах Раджаури и Пунч. Вода смывала автомобили, разрушала дома и дороги. Многие жилые постройки оказались затоплены, местная инфраструктура также получила повреждения от селевых потоков.
В настоящее время проводятся масштабные спасательные операции. Синоптики прогнозируют продолжительный период дождей, что может ухудшить ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за паводка оказались подтоплены 218 домов и почти десять мостов за сутки. Наиболее серьезная обстановка сложилась в Ирбитском, Невьянском и Березовском округах. В связи с непогодой власти ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах региона.
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