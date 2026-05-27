В российском городе из-под обломков разрушенного при пожаре дома достали тело женщины
В Липецке под завалами обрушившегося частного дома обнаружили тело женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Вчера вечером губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в своем канале на платформе MAX о сильном пожаре с хлопком на улице Баумана. Жилое здание, которое загорелось, получило серьёзные повреждения, пламя также перекинулось на стоящие рядом автомобили и надворные постройки.
На место оперативно прибыли огнеборцы, спасатели, медики и сотрудники полиции. В МЧС подтвердили ликвидацию открытого горения. Предварительной причиной инцидента прокуратура РФ назвала взрыв бытового газа. Изначально сообщалось, что под завалами обрушившегося дома могли находиться три человека, и через некоторое время спасатели извлекли одно тело. Погибшей оказалась женщина.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ступине Московской области мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома, спасаясь от пожара в собственной квартире. Медики госпитализировали пострадавшего, при этом всего из пылающего здания эвакуировали 20 жильцов.
