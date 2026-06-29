Выросло число жертв стрельбы в центре матери и ребенка
Der Spiegel: число жертв стрельбы в немецком Штаде достигло шести
Число жертв стрельбы в немецком городе Штаде достигло шести. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на местных правоохранителей.
По их информации, пять человек погибли на месте, а шестой скончался в больнице. Детей среди жертв нет.
Полиция задержала трех человек, включая главного подозреваемого. В настоящее время выясняется их причастность к трагедии. Возможной причиной мог стать бытовой конфликт на почве личных отношений.
«О политической или экстремистской подоплеке на данный момент неизвестно», — говорится в статье.Напомним, неизвестный открыл стрельбу 29 июня в 12:15 по местному времени в учреждении по уходу за детьми и подростками.