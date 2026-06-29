Пьяные юноши выстрелили в четырехлетнего мальчика на детской площадке
Двое пьяных юношей выстрелили в четырехлетнего мальчика из пневматического пистолета на детской площадке в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области в своем телеграм-канале.
Предварителньо, молодые люди в возрасте 19 лет выпивали и ради развлечения стреляли друг в друга из пневматических пистолетов. В какой-то момент один из шариков случайно попал в спину ребенка. Его доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Полицейские задержали нарушителей и доставили в отдел. Там на них составили протоколы по статье о распитии алкоголя в общественных местах. В настоящий момент решается вопрос о привлечении парней к ответственности за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автоинспекторы задержали пьяного водителя иномарки после погони со стрельбой по колесам.
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