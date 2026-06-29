Пьяные юноши выстрелили в четырехлетнего мальчика на детской площадке

29 июня 2026, 19:00

В Истре пьяные юноши ранили ребенка из пневматики на детской площадке

Фото: iStock/Damian Lugowski

Двое пьяных юношей выстрелили в четырехлетнего мальчика из пневматического пистолета на детской площадке в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области в своем телеграм-канале.