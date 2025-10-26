Число жертв взрыва на российском заводе увеличилось
Число жертв после взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области достигло 13 человек. Об этом информирует РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, причиной произошедшего взрыва стало несоблюдение правил техники безопасности. В результате обрушения стен цеха под обломками оказались рабочие. Разбор завалов продолжается уже на протяжении нескольких дней.
Напомним, трагедия случилась 22 октября на одном из производственных участков завода «Пластмасс». На месте инцидента вспыхнул пожар, который привёл к ещё одному взрыву на предприятии. По итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором, установлено, что после взрывов в Копейске не зафиксировано загрязнения воздуха.
