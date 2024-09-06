Член избиркома Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом

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Член избирательной комиссии Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом на избирательном участке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл с женщиной Ольгой, которая работает на избирательном участке в селе Агро-Пустынь. Участок располагается в очень старом доме, не оснащённом системой канализации, поэтому туалет находится на улице.
Уточняется, что он новый, однако что-то произошло и кабинка, не выдержав напора, рухнула вместе с находящейся в нём посетительницей.
Коллеги Ольги сразу же поспешили ей на помощь и вытащили из ямы. Женщина не получила серьёзных травм и отделалась лишь испугом и слабыми ушибами.
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Уточняется, что он новый, однако что-то произошло и кабинка, не выдержав напора, рухнула вместе с находящейся в нём посетительницей.
Коллеги Ольги сразу же поспешили ей на помощь и вытащили из ямы. Женщина не получила серьёзных травм и отделалась лишь испугом и слабыми ушибами.
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Анастасия Чинкова