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Член избиркома Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом

06 сентября 2024, 18:36
Фото: iStock/ekaterina

Фото: iStock/ekaterina

Член избирательной комиссии Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом на избирательном участке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл с женщиной Ольгой, которая работает на избирательном участке в селе Агро-Пустынь. Участок располагается в очень старом доме, не оснащённом системой канализации, поэтому туалет находится на улице.

Уточняется, что он новый, однако что-то произошло и кабинка, не выдержав напора, рухнула вместе с находящейся в нём посетительницей.



Коллеги Ольги сразу же поспешили ей на помощь и вытащили из ямы. Женщина не получила серьёзных травм и отделалась лишь испугом и слабыми ушибами.

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#инцидент
Падчерицы терпели девять лет: Священнику-педофилу ужесточили приговор в пять раз, подробности
Ростовскому священнику-педофилу в 5 раз увеличили срок за растление дочерей
06 сентября 2024, 18:22

Автор фото: istockphoto/ Maurizio Abbate

Суд Ростовской области в пять раз увеличил срок священнику-педофилу Сергею Лысенко. 45-летнего иерея Сергия уличили в растлении трех приемных дочерей в декабре 2021 года, после заявления супруги тогда еще действующего батюшки.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого громкого дела.

Безбожно пил и бил членов семьи

Настоятель храма творил непотребства с маленькими девочками еще задолго до заявления. Попадья старалась не выносить сор из избы, когда сексуальным домогательствам со стороны батюшки подвергались первые две приемные дочки. Но вскоре иерей начал оказывать нездоровые знаки внимания и третьему ребенку. К слову, детей супруги удочеряли совместно.
Автор фото: istockphoto/cyano66

Когда домогательствам подверглась третья падчерица, женщина не выдержала и решилась на заявление в полицию. Помимо прочего, она рассказывала, что муж часто выпивал и устраивал пьяные дебоши в семье.
«Он избивал меня, хватал нож и кидался на сына. Обещал даже убить детей, если они возьмут сторону матери. Я не выдержала и решила обратиться в полицию, епархию», – рассказывала в тот период женщина.

Жертвы педофила молчали 9 лет

Сергия задержали почти сразу. Тогда и выяснилось, что священник домогался до детей в течение девяти лет, но девочки боялись об этом рассказать. Лысенко отправили в СИЗО и отлучили от церкви. На тот момент ему вменяли три статьи УК – одну за «развратные действия сексуального характера», еще две «насильственные действия» и все это в отношении детей до 16 лет.
Автор фото: istockphoto/ Kenishirotie

Расследование резонансного дела и дальнейшие судебные тяжбы длились годы. Из-за участия малолетних, все заседания, а также оглашение приговора, проходили в закрытом режиме. Подробности дела и о дальнейшей судьбе детей не сообщались.

Растлитель едва не вышел на свободу

Первый срок — 7 лет колонии, на тот момент уже 48-летиний священник получил в 2023 году. Затем облсуд переквалифицировал статью 132 УК о насильственных действиях на более мягкую – 135 УК РФ. В итоге за «развратные действия без применения насилия» священнику дали 2,5 года. Этот срок отчим практически отбыл в СИЗО и должен был выйти через пару месяцев. Но по ходатайству обвинения дело вернули на повторное расследование.
Автор фото: istockphoto/ Motortion

Окончательный приговор отчиму-педофилу вынесли в сентябре 2024 года. Согласно официальной информации на сайте суда, в приговоре остались три статьи уголовного кодекса о развратных и насильственных действиях сексуального характера. Исходя из обвинения, на момент насильственного растления одной из дочерей иерея не было и 14 лет.

В итоге Лысенко получил 12 лет колонии строгого режима – это почти в пять раз больше срока по предыдущему приговору. Исходя из длительности процесса, теперь уже бывшему священнику осталось сидеть около 9 лет – именно столько он отравлял жизнь приемным детям.

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#дети
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Раскрыта причина мощного пожара на Омском НПЗ
Причиной пожара на Омском НПЗ стал взрыв газовоздушной смеси при ремонте
06 сентября 2024, 17:56

Фото: iStock/Distortion Media

Причиной пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе стал взрыв газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.
«26.08.2024 при ведении опасных работ подрядной организацией ООО "Нефтехимремонт" произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В результате ЧП один человек погиб, еще семь пострадали. По данным управления, работы по выяснению обстоятельств происшествия еще продолжаются.

Напомним, инцидент произошел днем в понедельник, 26 августа, когда в нескольких районах города услышали хлопок с последующим возгоранием на одной из заводских установок.

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#завод
#чп
#взрыв
#человек
#инцидент
#происшествия
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КамАЗ разорвало в столкновении с электричкой в Петербурге
Электричка «Гатчина – Петербург» столкнулась с КамАЗом в районе Броневой
06 сентября 2024, 17:21

Фото: Фотобанк Московской области

Электричка протаранила грузовой автомобиль КамАЗ в районе железнодорожной станции Броневая в Санкт-Петербурге. Авария случилась вечером 6 сентября на территории депо Санкт-Петербург Балтийский.
От удара грузовик разорвало на части и раскидало по обеим сторонам железнодорожных путей. Серьезно пострадала и кабина машиниста локомотива, сообщает SPB.KP.RU.

Предварительно, груженный песком КамАЗ выехал на железную дорогу перед электричкой, машинист не успел остановить состав. По факту случившегося уже начал проверку Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления транспортного СК РФ.

К счастью, столкновение чудом обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на это пассажиры электропоезда были сильно напуганы, с паникой в вагоне смогли справится работники поезда.

Что именно стало причиной столкновения и кто в этом виноват, сейчас выясняют следственные органы. На месте продолжают работать оперативные службы.

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На бывшего мэра Энергодара совершено покушение, он тяжело ранен
06 сентября 2024, 16:54

Фото: iStock/vmargineanu

ВСУ несколько дней назад совершили покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на пресс-подходе после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС пока остается сложной, кроме того, ВСУ предпринимают террористические действия против гражданского населения.

«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика», — сказал Лихачев.

По его словам, мужчина был тяжело ранен. Другие подробности о состоянии бывшего мэра Энергодара он не привел.

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#покушение
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В России требуют наказать «бородачей в тапках», угрожавших бойцам СВО
06 сентября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Действиям «бородачей в тапочках», угрожавших участникам специальной военной операции, должна быть дана соответствующая правовая оценка. Об этом заявил автор телеграм-канала «Два майора».
Ранее в сети появилось видео конфликта бойцов добровольческой бригады «Эспаньола» и неизвестными в штатском. «Бородачи» остановили колонну бойцов, двигавшуюся на задание. Кто-то из них представлялся сотрудником Росгвардии, другие — военной комендатуры, Следственного комитета, бойцами батальона «Ахмат». Из-за агрессивного поведения неизвестных солдаты «Эспаньолы» вынуждены были взять оружие на изготовку.

«Бараны вы. (...) Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже (...) не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — написал автор телеграм-канала.

Он предложил старшему из «бородачей» записать и опубликовать видео с извинениями. После этого участники конфликта с бойцами СВО должны понести ответственность по закону.

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#оружие
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#солдаты
#сво
#конфликт
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В Седлеце на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы
06 сентября 2024, 15:07

Фото: iStock/macky_ch

В населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши были обнаружены радиоактивные отходы. Об этом информирует радиостанция RMF FM.
В сообщении отмечается, что в общей сложности там было обнаружено около 50 радиоактивных источников. По данным радиостанции, на месте работают несколько десятков спасателей из Государственной пожарной стражи.

Помимо этого, в пути находятся две специализированные группы аварийно-спасательной службы: экологическая и химическая, которые должны провести анализ всех изъятых образцов. Сообщается, что эвакуация не проводится.

Ранее радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово.

До этого в Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Он был осуждён на 9 месяцев.

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#заэс
#польша
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Семейная пара пыталась похитить чужого ребёнка в Краснодаре
06 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/Motortion

Агрессивная семейная пара пыталась похитить чужого ребёнка в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе элитного жилого комплекса «Европейский». Десятилетние мальчики повздорили между собой, а один из них пожаловался на произошедшее своим родителям. Они быстро прибежали и начали угрожать детям и даже применили физическое насилие, толкнув и ударив нескольких.

После этого разъярённый отец мальчика схватил одного из парней и потащил в свою машину, угрожая при этом переломать его руки и ноги. Мальчик начал истошно орать. Крики услышал его отец и поспешил на помощь. Увидев его, супруги бросили парня и убежали.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители приступили к проведению проверки.

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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы в Красноярске

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#краснодарский край
#похищение
#драка
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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы в Красноярске
06 сентября 2024, 13:34

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Красноярске задержали мужчину, открывшего стрельбу около школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что штурм завершён. Полицейским удалось оперативно задержать стрелка, которым оказался 31-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время взрывотехники проверяют здание школы, которая была закрыта на ремонт.

Ранее очевидцы событий сообщили, что услышали выстрелы в одном из районов города вблизи школы №66. Близлежащий двор и территорию образовательного учреждения оперативно оцепили полицейские. Сам мужчина, в свою очередь, забаррикадировался в квартире. Пока неясны причины стрельбы, позднее будет проведён допрос.

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#полицейские
#стрельба
#школа
#красноярский край
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Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле школы в Красноярске
06 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/adgafoto

Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу неподалёку от здания школы в Красноярске. Это 31-летний местный житель по имени Юрий.
По предварительным данным, стрелял дебошир из пневматической винтовки, передаёт телеграм-канал SHOT. Сейчас он забаррикадировался у себя дома на Аэровокзальной улице и ругается с полицейскими и росгвардейцами через дверь. Судя по невнятной речи, мужчина сильно пьян. Пока неизвестно, есть ли в квартире кто-то ещё, кроме стрелка.

Юрий по неизвестной причине открыл стрельбу в районе школы № 66 неподалёку от своего дома. В настоящее время школа закрыта на ремонт. К месту событий приехали полицейские и оцепили здание. Причины стрельбы станут ясны после задержания стрелка, если он будет в состоянии давать показания.

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