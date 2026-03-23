ЧТК: Пожар на заводе в Чехии нанес ущерб складу производителя дронов для ВСУ
В чешском городе Пардубице пожар в промышленной зоне затронул склад компании LPP Holding, которая производит различное военное оборудование, включая системы, поставляемые на Украину. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на представителя фирмы.
LPP Holding специализируется на беспилотных системах, авионике, оборудовании для сухопутных войск, а также на системах распознавания лиц и объектов с использованием искусственного интеллекта.
Согласно материалу, возгорание произошло в пятницу. Пожар уничтожил один из складов холдинга, однако, по словам огнеборцев, внутри не было ничего, что могло бы относиться к производству – там хранились в основном строительные материалы, подготовленные для реконструкции.
При этом пламя также нанесло ущерб компании Archer-LPP, которая входит в состав LPP Holding. Это предприятие, помимо прочего, поставляет украинским силам безопасности оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения.
