«Чтобы крепче спал»: россиянка год поила младенца пивом и поплатилась
Суд в Удмуртии вынес приговор матери, которая на протяжении года поила младенца пивом перед сном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
По версии следствия, 37-летняя жительница Якшур-Бодьинского района неоднократно давала алкоголь своему малолетнему ребенку. Подсудимая объяснила, что таким образом пыталась заставить его «крепче спать».
На заседании она призналась в содеянном и раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. У фигурантки двое маленьких детей.
Ранее сообщалось, что в Приморье осудят братьев-близнецов, истязавших мать.
Читайте также: