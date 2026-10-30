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«Чтобы крепче спал»: россиянка год поила младенца пивом и поплатилась

В Удмуртии осудили мать, поившую младенца пивом перед сном
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Суд в Удмуртии вынес приговор матери, которая на протяжении года поила младенца пивом перед сном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.



По версии следствия, 37-летняя жительница Якшур-Бодьинского района неоднократно давала алкоголь своему малолетнему ребенку. Подсудимая объяснила, что таким образом пыталась заставить его «крепче спать».

На заседании она призналась в содеянном и раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. У фигурантки двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудят братьев-близнецов, истязавших мать.

Лидия Пономарева

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