В Петербурге задержали оружейника

30 октября 2026, 16:34

В Санкт-Петербурге задержали хозяина оружейного магазина

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего владельца оружейного магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.