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В Петербурге задержали оружейника

В Санкт-Петербурге задержали хозяина оружейного магазина
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего владельца оружейного магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.



Мужчине вменяют статью о незаконном сбыте боеприпасов. В ходе проверочной закупки в оружейном магазине на проспекте Народного Ополчения подтвердился факт незаконной продажи 250 патронов к нарезному оружию за семь тысяч рублей. При этом у покупателя не запросили документы на приобретение и хранение оружия.

Во время обыска в магазине изъяли три расходных журнала и семь книг учета продаж, а также записи с камер наблюдения. Известно, что ранее фигурант привлекался к ответственности за угрозу расправой или причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее новосибирские силовики обнаружили оружие и нелегальных мигрантов во время рейда. Сотрудники полиции совместно с УФСБ провели комплексные оперативные мероприятия.

Никита Кротов

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