В Петербурге задержали оружейника
В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего владельца оружейного магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Мужчине вменяют статью о незаконном сбыте боеприпасов. В ходе проверочной закупки в оружейном магазине на проспекте Народного Ополчения подтвердился факт незаконной продажи 250 патронов к нарезному оружию за семь тысяч рублей. При этом у покупателя не запросили документы на приобретение и хранение оружия.
Во время обыска в магазине изъяли три расходных журнала и семь книг учета продаж, а также записи с камер наблюдения. Известно, что ранее фигурант привлекался к ответственности за угрозу расправой или причинением тяжкого вреда здоровью.
Ранее новосибирские силовики обнаружили оружие и нелегальных мигрантов во время рейда. Сотрудники полиции совместно с УФСБ провели комплексные оперативные мероприятия.
Читайте также: