Пассажирский поезд сошёл с рельсов на севере Франции, пострадали более 40 человек
На севере Франции пассажирский поезд сошёл с рельсов, травмы получили несколько десятков человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
Изначально министр транспорта Франции Филипп Табаро заявлял примерно о 20 пострадавших. Однако обновлённые сведения оказались более чем вдвое выше. По предварительным данным префекта департамента, всего в результате инцидента раны и увечья получили 44 человека. Одну 18-летнюю пассажирку доставили в университетскую больницу Руана, её состояние оценивают как критическое.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве на железнодорожной станции Москворечье погиб зацепер. Молодой человек рискнул и забрался на крышу состава, где его резко ударило током. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: