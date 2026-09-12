Пассажирский поезд сошёл с рельсов на севере Франции, пострадали более 40 человек

12 сентября 2026, 00:30

При сходе пассажирского поезда с рельсов на севере Франции пострадали 44 человека

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На севере Франции пассажирский поезд сошёл с рельсов, травмы получили несколько десятков человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.