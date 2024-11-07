CNN: енот пробил потолок в аэропорту и упал на пол

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Енот пробил потолок и упал на пол в авиагавани Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает CNN. Свидетелями стали пассажиры.
На опубликованных в сети кадрах животное висит на висячем кабеле, затем теряет хватку и летит вниз, вызывая тем самым у пассажиров панику. Очевидцы уточнили, что перед тем, как енота поймали сотрудники аэропорта, он бегал по зданию примерно пять минут.
В аэропорту добавили, что территорию авиагавани будут регулярно проверять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого уже принимаются все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в СК РФ завершено расследование по делу бывших силовиков.
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«Дальнейших сообщений о его появлении не поступало», — сказано в сообщении.
В аэропорту добавили, что территорию авиагавани будут регулярно проверять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого уже принимаются все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в СК РФ завершено расследование по делу бывших силовиков.
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Никита Кротов