Дачник огрел соседа кувалдой и чуть не убил его

10 июля 2026, 21:41

В Саратовской области дачник поссорился с соседом и чуть не забил его кувалдой

Фото: istockphoto/ginosphotos

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на пожилого соседа с кувалдой. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета РФ.