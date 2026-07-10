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Дачник огрел соседа кувалдой и чуть не убил его

В Саратовской области дачник поссорился с соседом и чуть не забил его кувалдой
Фото: istockphoto/ginosphotos

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на пожилого соседа с кувалдой. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета РФ.



По версии следствия, инцидент произошёл на почве внезапно возникшей ссоры между дачниками. В ходе конфликта злоумышленник схватил кувалду и нанёс удар по голове 72-летнему оппоненту. Пострадавший остался жив, однако получил тяжёлые травмы.

Действия фигуранта квалифицировали как покушение на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина разозлился на шум в коммуналке и убил соседа кувалдой. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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