Daily Mirror: на Шри-Ланке задержали пару из России за пребывание без визы

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Пару из России взяли на Шри-Ланке за пребывание в республике без визы. Как пишет издание Daily Mirror, задержанных передали полицейским за нарушение иммиграции для дальнейшего разбирательства. Инцидент произошел в субботний вечер в районе Хантана.
Известно, что задержаны мужчина в возрасте 39 лет и 32-летняя женщина. Ранее российские дипломаты на Шри-Ланке призывали россиян проверить свои документы в связи с участившимися задержаниями на острове.
Послы подчеркивали, что при просрочке любых документов, будь то визы или разрешения на работу, следует связаться с посольством, а также с миграционной службой острова.
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Никита Кротов