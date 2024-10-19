Daily Post: в Нигерии в третий раз за неделю сбоит энергосистема

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Масштабный сбой в энергосистеме происходит в третий раз в Нигерии, люди сидят без электроэнергии по всей стране, пишет издание Daily Post. Причин сбоя журналисты не привели.
«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что в одном из отелей Турции произошел пожар. По словам россиянина-очевидца, люди не паниковали, а спасатели помогали им выбраться с балконов. Мужчина подчеркнул, что видел большое количество дыма. На происшествие сбежались отдыхающие с пляжа.
Кроме того, в результате пожара погибли двое пенсионеров в Волгограде, обстоятельства выясняются.
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Никита Кротов