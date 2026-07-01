Автобус с 27 детьми перевернулся в Красноярском крае из-за уснувшей за рулём девушки
Стали известны новые детали аварии в Минусинском округе Красноярского края, где перевернулся автобус с 27 детьми. Подробности сообщили в Telegram-канале «МВД 24».
Авария произошла на 33-м километре автодороги «Саяны». Отмечается, что автобус Hyundai с несовершеннолетними направлялся из детского лагеря, когда навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки.
Водитель автобуса резко вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения и съехал на обочину — его транспортное средство опрокинулось. После ДТП ребенок и один сопровождающий взрослый обратились за медицинской помощью.
На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются. Женщина за рулём легковушки призналась, что уснула на дороге.
Ранее «Радио 1» передавало, что прохожие в Калининграде поймали маленького ребёнка, который выпал из окна четвёртого этажа. Малыш, к счастью, совсем не коснулся земли, однако его доставили в больницу.
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