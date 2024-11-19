Данные о машине офицера Черноморского флота передала СБУ жительница Севастополя

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СБУ получала данные о машине офицера Черноморского флота, которую впоследствии подорвали с помощью взрывного устройства, от жительницы Севастополя 1986 года рождения. Об этом сообщила сама задержанная, видео опубликовало ФСБ. По ее словам, она вела слежку за автомобилем капитана 1 ранга Валерия Транковского, отправляла фотографии и информацию о его передвижении.
«По приезде в Севастополь в отпуск куратору отправила фотографии машины и ее номера и смотрела только за ней, во сколько она появляется и во сколько уезжает. С 12-е на 13-е, примерно в 11 часов вечера я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору, после чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз уточнила номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору», — рассказала фигурантка.Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.
Ранее в сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля.
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