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Данные о машине офицера Черноморского флота передала СБУ жительница Севастополя

Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

СБУ получала данные о машине офицера Черноморского флота, которую впоследствии подорвали с помощью взрывного устройства, от жительницы Севастополя 1986 года рождения. Об этом сообщила сама задержанная, видео опубликовало ФСБ. По ее словам, она вела слежку за автомобилем капитана 1 ранга Валерия Транковского, отправляла фотографии и информацию о его передвижении.
«По приезде в Севастополь в отпуск куратору отправила фотографии машины и ее номера и смотрела только за ней, во сколько она появляется и во сколько уезжает. С 12-е на 13-е, примерно в 11 часов вечера я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору, после чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз уточнила номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору», — рассказала фигурантка.
Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.



Ранее в сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля.

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#севастополь
#машина
Полицейские Петербурга пресекли нелегальный связанный с интим-услугами бизнес
19 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/blinow61

Связанный с интим-услугами бизнес пресекли полицейские Северной столицы. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, организаторов уже арестовали. Уточняется, что представительницы древнейшей профессии работали «вахтовым методом».
«Особенностью «предприятия» являлось отсутствие постоянного штата «работниц». Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а «заработав» нужную сумму, возвращались домой», — добавили в ведомстве.
По данным полиции, бизнес организовали житель Петербурга с сожительницей. Они пригласили одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.

Услуги рекламировали через мессенджеры и сайты знакомств. Стоимость услуг доходила до 40 тысяч рублей. Полицейские уточнили, что в месяц у злоумышленников выходило больше миллиона рублей.

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#россия
#полиция
#санкт-петербург
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#новости
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Депутат Госдумы призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста
Хинштейн: в Тобольске таксист приставил пистолет к голове ветерану СВО и угрожал
19 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Тобольске во время поездки таксист приставил пистолет к голове ветерану СВО и угрожал выстрелить. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий призвал проверить гражданство этого водителя такси, а также уточнить наличие у него разрешения на хранение оружия. Хинштейн пояснил, что в данном происшествии усматривается статья 119 УК РФ.

По словам депутата, также необходимо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и в зоне спецоперации». Хинштейн выразил надежду, что преступник в скором времени будет задержан.

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#такси
#хранение
#ук
#минюст
#рф
#сбу
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Полиция нашла 23 миллиона рублей в куче коровьего навоза
Полиция в Индии нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза
19 ноября 2024, 11:18

Фото: iStock/Clara Bastian

В Индии полиция нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза. Об этом сообщает NDTV. Вор украл их, как отмечается, из сейфа сельхозкомпании, а после отправил зятю в деревню.
По информации издания, все произошло в деревне Бадамандаруни в штате Одиша, куда полицейские из другого региона прибыли с целью разыскать украденные из офиса сельскохозяйственной компании деньги. Сотрудник этой организации вскрыл сейф, забрал порядка двух миллионов рупий (около 23 миллионов рублей) и скрылся. Полицейские выяснили, что деньги он отправил своему зятю в деревню.

Сначала правоохранители обыскали дом, а после переключились на прилегающий участок. В итоге деньги нашлись — в куче коровьего навоза. Всю сумму конфисковали.

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#полицейские
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Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
19 ноября 2024, 10:47

Фото: iStock/BrianAJackson

В подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

Оказалось, что девочка ранее была знакома с мигрантом. Они вели переписку в соцсетях.

Ранее стало известно, что в Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Он похитил у сожительницы, с которой жил 1,5 года, 1 850 000 рублей. Мать мужчины вернула часть украденных средств.

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Рецидивист из Лобни зарегистрировал в «резиновой» квартире 12 мигрантов
19 ноября 2024, 10:36

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

«В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России, полицейские выяснили, что в одной из квартир её ранее судимый хозяин поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
По факту нарушения закона против хозяина квартиры завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Екатеринбурга толпа мигрантов атаковала отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию.

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#полиция
#квартира
#мвд московской области
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Украинский агент признался в убийстве офицера ЧФ Транковского по заданию Киева
19 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что был завербован СБУ, чтобы убить высокопоставленного российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса преступника, опубликованное ФСБ.
«В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь», — рассказал задержанный.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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#медики
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#машины
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Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге
«Е1»: в Екатеринбурге толпа мигрантов штурмом взяла отдел полиции
19 ноября 2024, 10:27

Фото: iStock/vichinterlang

В Кировском районе Екатеринбурга иностранцы атаковали отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию. Об этом информирует «Е1».
Инцидент произошел возле миграционного центра по улице Сулимова. Перед зданием собралась большая толпа иностранцев, несколько десятков человек пытались занять очередь на дактилоскопию. По словам жителей соседних домов, подобное происходит на регулярной основе.

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек», — пояснил один из местных жителей.

В региональном МВД отметили, что в настоящее время миграционный центр работает в штатном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги. По данным ведомства, с жалобами никто не обращался.

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#мвд
#фсб
#женщины
#услуги
#человек
#инцидент
#машины
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ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины капитана ЧФ в Севастополе
19 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержанная жительница Севастополя 1986 года рождения следила за Транковским по заданию украинской спецслужбы, чтобы установить его автомобиль, место его проживания и маршруты его передвижений.

Вторым исполнителем теракта оказался житель Ялты 1977 года рождения. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. Далее он установил СВУ под днище автомобиля и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал на работу.

«По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада», — говорится в сообщении ведомства.

При этом у задержанных в гараже обнаружили еще одно взрывное устройство общей массой 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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#автомобиль
#фсб
#преступники
#теракт
#взрыв
#маршруты
#мужчина
#медики
#машины
#машина
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Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно
19 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/Andrii Lysenko

В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, видео для взрослых, пишет Daily Mail.
Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.

Уточняется, что данное табло было без специальной защиты, что позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. После того, как про инцидент узнали местные власти, то табло сразу же выключили. Вместо него была установлена фанера с надписью «Высокий прилив».

Согласно информации издания, некоторые местные жители порадовалась отключению табло, поскольку не все были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на подобную вещь.

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#жители
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#великобритания
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