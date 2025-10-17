«Давай прямо здесь»: Интернет-знакомый задушил женщину за отказ в интиме

17 октября 2025, 19:42

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины после свидания

Фото: Istock/Motortion

В Хабаровске нашли тело жительницы, которую больше месяца разыскивали волонтёры и правоохранители. Полиция задержала подозреваемого по переписке в телефоне погибшей. Об этом сообщает hab.aif.ru.