«Давай прямо здесь»: Интернет-знакомый задушил женщину за отказ в интиме
В Хабаровске нашли тело жительницы, которую больше месяца разыскивали волонтёры и правоохранители. Полиция задержала подозреваемого по переписке в телефоне погибшей. Об этом сообщает hab.aif.ru.
Следователи установили, что 45-летний житель села Восход познакомился с женщиной через приложение. 26 августа она приехала к нему в пригород. В лесу мужчина начал приставать к спутнице. После отказа он применил силу. Женщина скончалась от удушья, а мужчина спрятал тело в кустах.
Когда родственники сообщили об исчезновении, полиция изучила телефон и выяснила о поездке в Восход. На допросе задержанный признал вину и показал место преступления. Ему грозит до 15 лет заключения.
