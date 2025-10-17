В центре Москве перекрыли движение автотранспорта

17 октября 2025, 19:21

В Москве перекрыли движение на Пушкинской площади и Тверской улице

Фото: Istock/Ziviani

В центре Москвы временно ограничили движение для автомобилей. Оперативная служба столичного Департамента транспорта сообщила об этом в своём Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».