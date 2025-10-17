Достижения.рф

В центре Москве перекрыли движение автотранспорта

В Москве перекрыли движение на Пушкинской площади и Тверской улице
Фото: Istock/Ziviani

В центре Москвы временно ограничили движение для автомобилей. Оперативная служба столичного Департамента транспорта сообщила об этом в своём Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».



Перекрытие затронуло два участка: движение полностью прекратили на Пушкинской площади, а также на Тверской улице — на отрезке, ведущем в сторону центра города.

Ведомство призвало водителей, которые следуют в этом районе, проявлять особую внимательность и заранее выбирать альтернативные маршруты. Официальные причины, по которым ввели эти ограничения, не разглашаются.

Ольга Щелокова

