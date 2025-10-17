Стало известно о предварительной причине взрыва завода «Авангард» в Стерлитамаке
Стала известна причина взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительное расследование указывает, что работники цеха на заводе «Авангард» нарушили правила техники безопасности, что и привело к детонации. Силы противовоздушной обороны
сообщили, что беспилотные летательные аппараты в небе над этим районом Башкортостана в момент происшествия не фиксировали.
Аварийно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы на месте чрезвычайной ситуации. Медики оказывают помощь пострадавшим, а комиссия начинает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось о сильном пожаре в подмосковном Пушкине, который вспыхнул на предприятии по производству и розливу автомобильных масел.
