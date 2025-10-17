Достижения.рф

Стало известно о предварительной причине взрыва завода «Авангард» в Стерлитамаке

Причиной взрыва на заводе «Авангард» назвали нарушение техники безопасности
Фото: Istock/Vagengeym_Elena

Стала известна причина взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Предварительное расследование указывает, что работники цеха на заводе «Авангард» нарушили правила техники безопасности, что и привело к детонации. Силы противовоздушной обороны
сообщили, что беспилотные летательные аппараты в небе над этим районом Башкортостана в момент происшествия не фиксировали.

Аварийно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы на месте чрезвычайной ситуации. Медики оказывают помощь пострадавшим, а комиссия начинает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в подмосковном Пушкине, который вспыхнул на предприятии по производству и розливу автомобильных масел.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0