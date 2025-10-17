Взрыв на «Авангарде» стёр с лица земли целое здание, число пострадавших растёт

17 октября 2025, 18:53

В Стерлитамаке взрыв на заводе «Авангард» привёл к обрушению здания

Фото: Istock/RamonCast

В Стерлитамаке в результате мощного взрыва на заводе «Авангард» полностью обрушилось одно из производственных зданий предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.