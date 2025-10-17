Взрыв на «Авангарде» стёр с лица земли целое здание, число пострадавших растёт
В Стерлитамаке в результате мощного взрыва на заводе «Авангард» полностью обрушилось одно из производственных зданий предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, эпицентр взрыва располагался на технологической установке. Эта установка производила нитроцеллюлозу — вещество, которое применяют для изготовления лаков и пластмасс.
ЧП повлекло за собой человеческие жертвы. Минимум восемь человек получили травмы. Несколько сотрудников завода не явились на точку сбора после происшествия, и их сейчас считают пропавшими без вести.
На место происшествия оперативно выехали несколько бригад скорой медицинской помощи. Над территорией завода поднялся высокий столб дыма, который видно практически из любой точки города.
Ранее в подмосковном Пушкине произошёл сильный пожар на предприятии по производству и розливу автомобильных масел.
