Дебошир ворвался в церковь и попытался украсть собранные на благотворительность продукты
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
На северо-западе Москвы росгвардейцы пресекли противоправные действия ранее судимого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в церковь, расположенную на улице Берзарина. Там он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и попытался похитить продукты, предназначенные для благотворительной помощи. Прибывший наряд Росгвардии задержал хулигана.
Ранее еще одного дебошира задержали в торговом центре на востоке города. На Семёновской площади сработала тревожная кнопка.
Прибывший экипаж установил, что пьяный посетитель устроил конфликт с охраной ТЦ — он громко сквернословил, оскорблял персонал и угрожал физической расправой как сотрудникам, так и покупателям.
Читайте также: