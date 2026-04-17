Дебошир ворвался в церковь и попытался украсть собранные на благотворительность продукты

Росгвардия задержала дебошира в храме на Берзарина в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

На северо-западе Москвы росгвардейцы пресекли противоправные действия ранее судимого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в церковь, расположенную на улице Берзарина. Там он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и попытался похитить продукты, предназначенные для благотворительной помощи. Прибывший наряд Росгвардии задержал хулигана.

Ранее еще одного дебошира задержали в торговом центре на востоке города. На Семёновской площади сработала тревожная кнопка.

Прибывший экипаж установил, что пьяный посетитель устроил конфликт с охраной ТЦ — он громко сквернословил, оскорблял персонал и угрожал физической расправой как сотрудникам, так и покупателям.

Никита Кротов

