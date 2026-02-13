Дебошир задержал высадку пассажиров рейса из Хургады
Высадку пассажиров рейса, прилетевшего минувшей ночью в Шереметьево из Хургады, задержали на 20 минут из‑за деструктивного поведения одного из пассажиров. Об этом РИА Новости сообщили в аэропорту.
По данным авиагавани, мужчина с признаками алкогольного опьянения ещё во время полёта нарушал правила, игнорировал замечания экипажа, оскорблял сотрудников авиакомпании и мешал другим пассажирам отдыхать. После приземления он покинул своё место и самовольно пересел в бизнес‑класс, что в Шереметьево назвали грубым нарушением правил перевозчика.
Чтобы обеспечить безопасность на борту, к самолёту вызвали полицию. При её участии организовали высадку пассажиров, а нарушителя передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.
Утром сообщалось, что десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада.
