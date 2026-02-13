13 февраля 2026, 16:36

В Шереметьево дебошир задержал высадку пассажиров рейса из Хургады

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Высадку пассажиров рейса, прилетевшего минувшей ночью в Шереметьево из Хургады, задержали на 20 минут из‑за деструктивного поведения одного из пассажиров. Об этом РИА Новости сообщили в аэропорту.