Дед бил младенцем об дверь на глазах родных: отец вернулся с СВО, чтобы похоронить сына, подробности

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
В Екатеринбурге не утихают страсти по жестоко убитому младенцу. Приемный дед бил им по стенам, коврам и входной двери, оставив две крупные вмятины. Что подтолкнуло мужчину к такой зверской расправе над малышом — неизвестно до сих пор.
Последние подробности случившегося — в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Андрей отправился на СВО сразу после рождения ребенка. О смерти сына узнал далеко не сразу — жена боялась рассказывать ему столь ужасную новость. Однако спустя некоторое время решилась мать.
Бойца СВО отпустили домой на четыре дня — чтобы похоронить сына. В то, что отчим расправился над его ребенком, он не может поверить до сих пор.
Фото: iStock/Timur Malazoniia
Фото: iStock/shironosov
Изначально рассматривалась версия, что деда взбесил плач ребенка. Однако ее опроверг вернувшийся с СВО отец малыша.
Андрей же говорит о смешанных чувствах. Однако добра он отчиму точно не желает, хочет, чтобы тот как можно дольше жил с этой ношей внутри — на пожизненном сроке.
Самого Дмитрия отправили в СИЗО до 15 декабря, пока идет расследование. Однако его адвокат с этим несогласна, хочет обжаловать арест, чтобы он получил более мягкую меру пресечения.
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Отец ушел на СВОДмитрию 45 лет. Работает на заводе разнорабочим. По данным «КП-Екатеринбург», он жил с супругой Аленой в трехкомнатной квартире с тремя детьми — общая дочь-второклассница и два сына женщины от другого брака: младший учится в пятом классе, старший — Андрей — недавно женился и ушел на СВО. Именно в его семье 1,5 месяца назад родился малыш.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Андрей отправился на СВО сразу после рождения ребенка. О смерти сына узнал далеко не сразу — жена боялась рассказывать ему столь ужасную новость. Однако спустя некоторое время решилась мать.
Бойца СВО отпустили домой на четыре дня — чтобы похоронить сына. В то, что отчим расправился над его ребенком, он не может поверить до сих пор.
«Он ребенком стучал об дверь»Весь ужас случился в ночь на 16 октября. В 1:40 по местному времени (3:40 мск) в дежурную часть поступил звонок. Звонивший рассказал, что в одной из коммунальных квартир убивают малолетнего ребенка.
«В час ночи начался крик. Слов разобрать был невозможно. Просто визг. Минут пять все продолжалось. Грохот был. У нас даже люстра ходуном ходила», — приводят в «КП» слова одного из соседей снизу.Поздно ночью Дмитрий вернулся с работы. Словно озверевший схватил 1,5-месячного внука и бил его обо все, что было в коридоре. Кровью запачканы стены, ковры, тумбочка, а на двери две вмятины.
Фото: iStock/Timur Malazoniia
«Обе вмятины от ребенка. Он им стучал об дверь», - рассказала изданию соседка Зарина, которая и вызвала полицию.Расправившись над младенцем, Дмитрий сбежал на улицу в шортах и футболке, когда температура в Екатеринбурге уже было около 0 градусов.
Проверят на невменяемостьСпустя какое-то время его задержали. Местные СМИ писали, что Дмитрий сначала просто слонялся по улицам, разговаривал с воробьями, стрелял сигареты. Затем спрятался в заброшенном здании, где и был найден полицией. Эти сообщения кажутся вдвойне удивительными, учитывая, что экспертиза не подтвердила у него опьянения — ни алкогольного, ни наркотического. Впереди — психиатрическая экспертиза.
Фото: iStock/shironosov
Изначально рассматривалась версия, что деда взбесил плач ребенка. Однако ее опроверг вернувшийся с СВО отец малыша.
«Дмитрий никогда не употреблял наркотиков. Он не пьет спиртное, максимум курит сигареты. Подозрений на наркотики даже нет. Я слышал, что он потом разговаривал с воробьями. И это меня смущает. Мотива убийства до сих пор никто не знает. Информация о том, что сын плакал, неверная. Все спали. Мать сказала, что он ходил и нервничал. Человек спать не мог. Потом зашел к жене моей в комнату. Мать сказала, что он как озверевший пришел. Словно из леса, как будто никогда в городе не был», — рассказал «КП» Андрей, отец младенца.Теперь дальнейшее развитие событий зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. Если Дмитрия признают невменяемым, вполне возможно, ему удастся избежать тюрьмы и его отправят на лечение.
Поставлю памятник для сынаМалыша похоронили 20 октября. Андрей отправляется обратно, в зону СВО, а его жена переедет из Екатеринбурга. Она больше не может находиться в той квартире, отказывается говорить с журналистами и крайне тяжело переживает гибель сына.
Андрей же говорит о смешанных чувствах. Однако добра он отчиму точно не желает, хочет, чтобы тот как можно дольше жил с этой ношей внутри — на пожизненном сроке.
«С Дмитрием у нас были нормальные отношения. Конфликтов не было, на работе он как раз ссор избегал. Теперь добра я ему точно не желаю. Смешанные чувства. Пусть живет с этой ношей как можно дольше. Когда я уезжал на СВО, я ему сказал: «Если не вернусь, воспитай моего сына». Через год вернусь и поставлю сыну памятник. Буду его навещать», — поделился отец малыша.Фото: iStock/marako85
Самого Дмитрия отправили в СИЗО до 15 декабря, пока идет расследование. Однако его адвокат с этим несогласна, хочет обжаловать арест, чтобы он получил более мягкую меру пресечения.
«У него есть устойчивые социальные связи – жена. У него в собственности одна комната, и еще одна в совместной собственности. Он трудоустроен, родственников за границей не имеет», — рассказала «КП» адвокат Дмитрия.Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Максимальный срок по ней доходит вплоть до пожизненного. Пока что расследование продолжается.
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Данил Пономарев