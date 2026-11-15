Дело российской фирмы об уклонении от налогов на 25 млн рублей рассмотрит суд

15 ноября 2026, 19:39

На Алтае прокуратура направила в суд дело об уклонении от налогов на 25 млн руб

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.