Дело российской фирмы об уклонении от налогов на 25 млн рублей рассмотрит суд
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, с июля 2022 года по июль 2024 года фигуранты вносили ложные сведения в налоговую отчетность. Данные касались сделок с 13 фирмами-контрагентами, которые фактически не выполняли работы и не оказывали услуги.
В ходе расследования правоохранители наложили арест на личное имущество обвиняемых. Его стоимость составляет 34 млн рублей.
Ранее в Кузбассе осудили пенсионерку за хищение 1,15 млн рублей у умершей сестры. Всю сумму она получила за пять операций.
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