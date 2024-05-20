Дельтаплан рухнул в Ленинградской области

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Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Пилот получил травмы. Об этом пишет «Комсомольская правда»
Сообщается, что его обнаружили вечером 19 мая около деревни Копорское в Ломоносовском районе. Дельтаплан рухнул с большой высоты. Пилота доставили в городскую больницу. СК РФ по данному факту организовал проверку.
Ранее сообщалось, что в березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел 19 мая. Около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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