День рождения в Москве кончился гибелью гостьи

«МК»: 18-летняя гостья погибла на дне рождения подруги в Москве
В ночь на 1 июня празднование дня рождения 17-летней москвички обернулось трагедией. Об этом пишет «МК».
Гости устроили шумные посиделки на детской площадке, а затем зашли в подъезд. Около четырех часов утра компания подростков расположилась на подоконнике на восьмом этаже.
Одна из приглашенных — 18-летняя девушка — случайно сорвалась и упала на козырек подъезда. От полученных травм она скончалась на месте.
