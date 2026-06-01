День рождения в Москве кончился гибелью гостьи

«МК»: 18-летняя гостья погибла на дне рождения подруги в Москве
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В ночь на 1 июня празднование дня рождения 17-летней москвички обернулось трагедией. Об этом пишет «МК».



Гости устроили шумные посиделки на детской площадке, а затем зашли в подъезд. Около четырех часов утра компания подростков расположилась на подоконнике на восьмом этаже.

Одна из приглашенных — 18-летняя девушка — случайно сорвалась и упала на козырек подъезда. От полученных травм она скончалась на месте.

Никита Кротов

