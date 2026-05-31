Мужчина упал в Неву в Петербурге, его спасли
В Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии спас мужчину, который упал в Неву из-за внезапного головокружения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства по Северо-Западу.
Инцидент произошел накануне, в субботу, в 23:25 на Октябрьской набережной. К росгвардейцам вневедомственной охраны обратилась девушка, которая сообщила, что в воде находится тонущий человек. Один из силовиков немедленно прыгнул в реку, доплыл до пострадавшего и направился с ним к ближайшему спуску с набережной.
На берегу второй сотрудник Росгвардии помог обоим выбраться из воды и укрыл спасенного термоодеялом. Как выяснилось, молодой человек гулял по набережной, у него резко закружилась голова, после чего он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться.
Ранее росгвардейцы задержали мужчину с 2,9 граммами мефедрона в Москве. Все произошло во время патрулирования 9-й Парковой улицы.
Читайте также: