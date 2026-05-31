Подросток упал с крыши российской высотки

31 мая 2026, 17:02

Подросток-руфер сорвался с крыши питерской высотки

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте при попытке забраться на крышу высотки со шпилем погиб подросток-руфер. По информации регионального МВД, юноша попытался ухватиться за канат, оттолкнувшись от пола, но нижняя часть троса была ненадежно закрепленной, пишет «78». В результате он сорвался с большой высоты.