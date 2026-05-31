Подросток упал с крыши российской высотки
В Санкт-Петербурге на Московском проспекте при попытке забраться на крышу высотки со шпилем погиб подросток-руфер. По информации регионального МВД, юноша попытался ухватиться за канат, оттолкнувшись от пола, но нижняя часть троса была ненадежно закрепленной, пишет «78». В результате он сорвался с большой высоты.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Спасти его врачам не удалось.
Руфинг — экстремальное увлечение, связанное с незаконным или опасным проникновением на крыши. В правоохранительных органах неоднократно предупреждали, что оно часто приводит к трагическим последствиям.
