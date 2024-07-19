Депутат Матвеев рассказал о своём самочувствии после нападения мигрантов

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев рассказал, что после нападения на него мигрантов ему пришлось наложить шов.
«Еду сейчас не перевязку, голова болит. Шов наложили, так что там все-таки воспаленное место. Считаю, что легко отделался. Мне говорят, что могли вообще прирезать ножом, и все. Учитывая, как все происходило, я даже не видел, откуда удар прилетел, чем ударили. Оперативники, смотревшие видео, говорят, что камнем по голове ударили», — отметил в беседе с NEWS.ru Матвеев.
Он напомнил, что нападение на него произошло из-за его попытки остановить драку между мужчинами.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата ГД Михаила Матвеева в Самарской области. Отмечалось, что в действиях злоумышленников увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
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