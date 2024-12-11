NBC News: в нью-йоркском аэропорту пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта

Фото: iStock/simonmayer
Мужчина попытался пронести гранату на борт самолёта и попался во время досмотра в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке.
Как сообщает NBC News, сотрудники управления транспортной безопасности нашли взрывчатое устройство в ручной клади мужчины. Он рассказал, что гранату ему подарили в музее.
Позже выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолёт.
Ранее на борту лайнера Airbus A330, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому мужчине.
Пассажиру пытались оказать первую помощь, однако состояние его ухудшалось. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.
Читайте также:
В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100
Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу
В Турции разбился военный вертолет
Позже выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолёт.
Ранее на борту лайнера Airbus A330, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому мужчине.
Пассажиру пытались оказать первую помощь, однако состояние его ухудшалось. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.
Читайте также:
В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100
Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу
В Турции разбился военный вертолет
Анастасия Ларина