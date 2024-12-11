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NBC News: в нью-йоркском аэропорту пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта

NBC News: в Нью-Йорке пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта
Фото: iStock/simonmayer

Фото: iStock/simonmayer

Мужчина попытался пронести гранату на борт самолёта и попался во время досмотра в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке.
Как сообщает NBC News, сотрудники управления транспортной безопасности нашли взрывчатое устройство в ручной клади мужчины. Он рассказал, что гранату ему подарили в музее.

Позже выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолёт.



Ранее на борту лайнера Airbus A330, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому мужчине.

Пассажиру пытались оказать первую помощь, однако состояние его ухудшалось. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.

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