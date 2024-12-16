В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета

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На борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, экипаж самолета сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла во время полета.
Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут и следовать в аэропорт назначения. В столичном аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги, чтобы подготовить все необходимые меры для безопасной посадки. Посадка лайнера прошла успешно, и, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут и следовать в аэропорт назначения. В столичном аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги, чтобы подготовить все необходимые меры для безопасной посадки. Посадка лайнера прошла успешно, и, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова