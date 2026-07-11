Дерево рухнуло на пути в Москве и помешало движению трамваев
Упавшее дерево перекрыло движение составов у Курского вокзала в Верхнем Сусальном переулке в Москве. Об этом стало известно 11 июля.
Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, случившееся привело к временной задержке трамваев маршрутов № 2, 4 и 32. Для обеспечения перевозок оперативно изменили схему их движения, а пассажиров призвали отслеживать объявления в салонах.
Спустя 15 минут транспортную ситуацию нормализовали. Движение трамваев по указанным маршрутам полностью восстановили.
Ранее, 10 июля, около 18:40 на Русаковской улице зафиксировали задымление на крыше вагона трамвая № Т1. По предварительным данным, причиной стала неисправность элементов проводки. Водитель незамедлительно остановил состав у остановки «Метро «Сокольники» и высадил всех пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
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