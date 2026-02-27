В Милане трамвай сошёл с рельсов и врезался во дворец, есть пострадавшие

27 февраля 2026, 21:06

Жертвой ДТП с трамваем в Милане стал один человек, ещё 20 пострадали

Фото: Istock/CatEyePerspective

В Милане трамвай сошёл с рельсов и врезался в здание дворца в районе Венецианских ворот. Об этом пишет Corriere della Sera.