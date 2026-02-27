В Милане трамвай сошёл с рельсов и врезался во дворец, есть пострадавшие
В Милане трамвай сошёл с рельсов и врезался в здание дворца в районе Венецианских ворот. Об этом пишет Corriere della Sera.
Авария произошла около 16:00 по местному времени (14:00 мск) с трамваем №9. Он следовал от железнодорожной станции по одному из центральных маршрутов города. В какой-то момент вагон покинул пути и на полном ходу влетел в фасад дворца.
В результате происшествия пострадали 20 человек. Медики оказали помощь пострадавшим на месте, нескольких госпитализировали. Один гражданин от полученных травм скончался. По предварительным сведениям, причиной ДТП стала высокая скорость трамвая.
Некоторые источники сообщают, что несколько человек оказались под трамваем. На текущий момент неизвестно, привело ли к сходу с рельсов резкое торможение, к которому прибег водитель, чтобы не наехать на людей на путях.
