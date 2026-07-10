Задымление случилось на крыше московского трамвая

10 июля 2026, 21:37

В Сокольниках произошло задымление на крыше трамвая, никто не пострадал

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Вечером 10 июля на Русаковской улице в столице произошёл инцидент с трамваем маршрута № Т1. Около 18:40 на крыше вагона возникло задымление — предварительно, из-за неисправности элементов проводки. Водитель незамедлительно остановил состав у остановки «Метро «Сокольники» и высадил пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.