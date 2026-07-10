Задымление случилось на крыше московского трамвая
Вечером 10 июля на Русаковской улице в столице произошёл инцидент с трамваем маршрута № Т1. Около 18:40 на крыше вагона возникло задымление — предварительно, из-за неисправности элементов проводки. Водитель незамедлительно остановил состав у остановки «Метро «Сокольники» и высадил пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, на месте оперативно работали городские службы. Для выяснения точных причин создадут спецкомиссию с участием производителя трамвайных вагонов — компания обслуживает этот подвижной состав по контракту жизненного цикла.
Из-за случившегося на время задержали трамваи маршрутов Т1, 4, 7 и 43, их движение организовали по изменённым схемам. К настоящему моменту вагон убрали с линии, а транспортное движение на Русаковской улице полностью восстановили. В дептрансе подчеркнули, что ситуацию тщательно проработают, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.
Ранее трамвай пронесся мимо остановки и устроил массовую аварию в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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